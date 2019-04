So lange braucht Kylie Jenner für Stormis Dutt

Am Sonntag teilte Kylie Jenner einen süssen Mutter-Tochter-Moment mit ihren Fans auf Insta. Die 21-Jährige filmte sich beim Frisieren von Töchterchen Stormi und teilte das Video im beschleunigten Schnelldurchlauf.

Umfrage Wie lange brauchst du für deine Frisur? Unter fünf Minuten.

Schon mehr als fünf Minuten

Es kommt drauf an, welche Frisur ich mir verpasse.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

In drei Zeitraffervideos, die das Styling in 12-fach erhöhter Geschwindigkeit zeigen, formte die Jüngste der Kardashian-Jenner-Schwestern den Afro der Einjährigen zu einem makellosen Mini-Dutt und kämmte die Babyhaare an der Stirn mit einer kleinen, pinkfarbenen Bürste akkurat in Form.

Fünf Minuten fürs Styling

«Ich liebe es, ihr die Haare zu machen. Ich bin zwar nicht die Beste, aber ich lerne», kommentierte Jenner einen der drei Clips. Das Styling von Stormi erinnere sie daran, wie ihre Mama ihr als Kind die Haare gemacht habe.

In Echtzeit benötigt Kylie Jenner übrigens fünf Minuten für die Frisur ihrer Tochter. Das zeigt sich, wenn man das Timelapse-Video auf Normalgeschwindigkeit hinunterbremst.

Die knapp fünfminütige Beauty-Session siehst du oben im Video.



(kao)