Kylie Jenner schlägt Profit aus ihrem Meme

In einem aktuellen Youtube-Video zeigt Kylie Jenner (22) ihren Fans ihre Büros. Dort arbeitet die jüngste Kardashian-Schwester an neuen Make-up-Produkten für ihre Marke Kylie Cosmetics und führt Fotoshootings durch.

Umfrage Wie findest du es, dass Kylie «Rise and Shine»-Pullis verkauft? Sie soll die Möglichkeit nutzen, um Profit zu machen!

Unnötig. Sie hat schon genug Geld.

Morgen ist das Meme eh schon wieder vergessen.

Die Leute sind selber schuld, wenn sie dafür Geld ausgeben.

Keine Ahnung.

Immer mit dabei: Tochter Stormi. Für die Einjährige hat die junge Mutter im Büro gar ein eigenes Schlafzimmer eingerichtet. Im Video ist zu sehen, wie Stormi nach ihrem Mittagsschlaf von Kylie geweckt wird – mit den Worten «Rise and Shine».

Die schiefen Töne gehen viral

Leider klingt Kylies Gesang etwas schief, was die Szene ziemlich kurios scheinen lässt. Wohl deshalb verbreitete sich Kylies «Rise and Shine» in den letzten Tagen rasant auf Social Media: Das virale Meme war geboren.

i can’t stop watching this i’m dying pic.twitter.com/J916bNRMIa — ˚✧benjamjn (@kylie_gender) October 14, 2019

Sogar Ariana Grande (26) hat mittlerweile auf die witzige Gesangseinlage reagiert. «Kylie, darf ich daraus ein Sample machen?» schreibt die Sängerin auf Instagram zu einem Clip, in dem sie Kylies «Rise and Shine» imitiert.

Stormi will lieber Travis Scott hören

Kylie hat das finanzielle Potenzial ihres Memes derweil längst erkannt: Am Donnerstag teilte sie via Social Media mit, dass «Rise and Shine»-Pullover ab sofort in ihrem Onlineshop erhältlich sind. 64 Franken sind für einen der Pullis mit Meme-Aufdruck fällig.

Während Kylies Fans fleissig Merchandise kaufen, interessiert sich Stormi wenig für den Rummel um ihr Wecklied: In einem Insta-Video tanzt das Mädchen zu einem «Rise and Shine»-Remix. Als Stormi jedoch erfährt, dass sie gerade keinen Song ihres Rapper-Papis Travis Scott (28) hört, sondern das Trällern ihrer Mutter, verlangt sie prompt: «Nein, ich will Papis Gesang!»

Wie Stormi zum «Rise and Shine»-Remix tanzt, siehst du im Video oben.

(anh)