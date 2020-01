«Die Vergewaltigung geschah aus einem Grund»

Am Wochenende startete Talkshow-Star Oprah Winfrey (65) in Florida ihre «Vision: Your Life in Focus»-Tour. Das Highlight: ein emotionales, knapp einstündiges Interview mit Lady Gaga (33).

Die US-Musikerin spricht darin unverblümt über ihre mentalen und körperlichen Gebrechen, ausgelöst durch die mehrfache Vergewaltigung durch einen Bekannten, als sie 19 Jahre alt war.

Das sind die fünf einprägsamsten Zitate aus dem Gespräch:

«Mentale Probleme sind eine Krankheit und sollten als solche behandelt werden. »

Die Singer-Songwriterin kämpft mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, weil sie das Trauma ihrer Vergewaltigung anfänglich nicht aufgearbeitet hatte. Sie appelliert deshalb an ihre Zuhörer, die mentale Gesundheit nicht zu ignorieren.

«Ich hatte Angst, dass ich sterben werde.»

Gagas psychische Erkrankung wirkt sich in Form einer Fibromyalgie auch körperlich auf sie aus. Betroffene leiden an chronischen Muskelschmerzen, Schlafstörungen sowie Depressionen. Fünf Jahre lang wusste die Musikerin nicht, woher ihre intensiven Schmerzen kommen und litt deshalb unter Todesangst.

«Ich war auf Tour und tanzte unter entsetzlichen Schmerzen.»

Trotz der Schmerzen liess sich die Musikerin nie von ihrer Karriere abbringen. Gaga leidet noch heute unter der Fibromyalgie, die als unheilbar gilt. «Sogar jetzt, wenn ich mit dir hier sitze, habe ich von Kopf bis Fuss Schmerzen», so die Sängerin zu Oprah.

«Mentale Gesundheit sollte in der Schule unterrichtet werden.»

Auch wenn es kein Heilmittel gibt: Die «Shallow»-Interpretin erzählt, wie sich sowohl ihre posttraumatische Belastungsstörung als auch die Fibromyalgie gebessert haben, seit sie in die Psychotherapie geht. Umso wichtiger findet sie es deshalb, dass das Thema mentale Gesundheit in Schulen behandelt wird.

«Alles, was mir widerfahren ist, geschah aus einem Grund – sogar die Vergewaltigung.»

Die 33-Jährige bezeichnet sich als eine «spirituelle und gläubige Frau». Ihr hartes Schicksal sieht sie als eine Botschaft von oben:«Ich glaube, alles ist passiert, weil Gott mir mitteilen wollte: ‹Ich zeige dir den Schmerz, damit du anderen Menschen helfen wirst, die leiden.›»

So könne sie jetzt nicht mehr wegschauen, wenn sie Leute mit einem Leiden sehe. Es scheint, als habe der Popstar eine grosse Mission: «Ich will nicht nur euer Geld einkassieren und für euch singen. Ich will euer Leben verändern.»

