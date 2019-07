Gaga knutscht mit neuem Mann – es ist nicht Brad

Vor Kurzem hiess es noch, sie seien schon zusammengezogen, doch: Es wird wohl doch nichts aus der grossen Liebe zwischen Lady Gaga (33) und Bradley Cooper (44), die sich nach ihrem gemeinsamen Filmhit «A Star Is Born» so viele Fans herbeigewünscht hatten. Am Sonntag wurde Gaga nämlich beim Date mit einem neuen Mann gesichtet – und der war nicht Bradley Cooper.

Umfrage Bist du traurig, dass Lady Gaga nicht mit Bradley Cooper zusammen kommt? Was ist die Steigerung von traurig nochmal? Erschüttert?

Scho biz.

Lieben und lieben lassen.

Hauptsache spannende Liebesstorys!

Ach, ich bin emotional ziemlich distanziert, TBH.



People.com veröffentlichte eine Reihe Fotos, die die Musikerin zusammen mit dem Toningenieur Dan Horton (37) zeigen. Die beiden gönnten sich im In-Lokal Granville in Los Angeles ein Zmittag und wirken sehr entspannt zusammen.

Und vor allem: Sie knutschen in aller Öffentlichkeit. Wie Augenzeugen der Liebesszenen gegenüber People.com erzählen, seien die zwei rund eine Stunde im Restaurant gewesen, hätten sich innig unterhalten und sehr vertraut gewirkt.

Horton arbeitet gemäss seiner Instagram-Bio als Toningenieur für Showgrössen wie Ariana Grande (26), Camila Cabello (22), Bruno Mars (33) oder Jimmy Fallon (44). Für Lady Gaga betreut er seit November 2018 das In-Ear-Monitoring – sprich: Er ist verantwortlich für den Sound, den Gaga bei ihren Live-Auftritten über ihre Ohrstöpsel hört.

Wie Hollywoodlife.com schreibt, ist Horton in Nashville zu Hause. Er war bisher einmal verheiratet: 2013 trennte er sich nach fünf Jahren Ehe von der Schauspielerin Autumn Guzzardi. Er betreibt sein eigenes Ton-Studio.



Lady Gagas grosser Aufritt bei der Met Gala im Mai (Video: AFP).

Hach, es hätte ja so schön sein können!



(fim)