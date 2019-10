Lady Gaga stürzt mit Fan von der Bühne

Popsängerin Lady Gaga ist während ihres Auftritts in Las Vegas von der Konzertbühne gefallen. Ein Video zeigt, wie ein Fan auf der Bühne die Sängerin in seinen Armen nimmt. Der Mann trägt Lady Gaga auf seinen Hüften, verliert aber bald den Halt und beide stürzen in den Graben vor dem kreischenden Publikum.

Die Sängerin hat sich offenbar beim Sturz nicht verletzt. Laut «BBC» sagte sie: «Wir lieben uns so sehr, dass wir von der verdammten Bühne gefallen sind.» Am Schuss musste Lady Gaga noch ihren verzweifelten Fan beruhigen. «Alles ist in Ordnung. Es ist nicht deine Schuld», sagte sie zum weinenden Mann.

Ihre Fan-Gemeinde machte sich dennoch grosse Sorgen um sie. Am Samstagmorgen gab sie endgültig Entwarnung: Sie postetet auf Twitter ein Röntgen-Bild, das ihre Hand zeigt, die sie zu einem Ok-Zeichen geformt hatte.

When they have to X-Ray almost your entire body...Just Dance. Gonna be ok👌 pic.twitter.com/zMft1eArFe — Lady Gaga (@ladygaga) October 18, 2019

