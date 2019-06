«Jetzt ist deine Chance – hol dir den Mann»

Schauspieler Bradley Cooper (44) und Topmodel Irina Shayk (33) galten als eines der Traumpaare Hollywoods – bis Anfang des Jahres. Seit der Oscar-Verleihung im Februar soll es zwischen den beiden nämlich alles andere als wunderbar laufen.

Umfrage Was meinst du: Werden Lady Gaga und Bradley Cooper jetzt ein Paar? Auf jeden Fall. Jetzt ist Bradley endlich frei.

Nicht sofort, aber ich denke, Ende Jahr kommen die Liebes-News.

Niemals. So was würde Bradley Irina niemals antun. Und Gaga passt doch gar nicht zu ihm.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Grund dafür sei unter anderem der innige Auftritt von Cooper mit seiner «A Star Is Born»-Kollegin Lady Gaga. Die 33-Jährige dementierte in der US-Talkshow «Jimmy Kimmel Live» aber eine Romanze mit ihrem Co-Star. «Die Leute haben Liebe gesehen. Und ob ihr es glaubt oder nicht: Wir wollten, dass ihr genau das seht», sagte die Sängerin.

Unterschiedliche Lebensstile

Obwohl Shayk und Cooper versucht haben, ihre Beziehung ihrer Tochter Lea De Seine zuliebe zu retten, gab es keine Hoffnung mehr. «Seit Monaten läuft es nicht mehr gut zwischen den beiden. Deswegen hielt Irina es für das Beste, auszuziehen», sagte eine Quelle noch vor wenigen Tagen gegenüber der «Sun». Nun hat das Paar seine Trennung bekanntgeben, wie US-Medien berichten.

Laut «Page Six» sollen die unterschiedlichen Vorstellungen vom Leben zum Liebes-Aus geführt haben. Ein Insider verrät: Während Cooper auf Alkohol verzichtet habe und auf Spiritualität gesetzt habe, wollte Shayk Partys besuchen.

Die Fans des Paares vermuten hinter der Trennung allerdings einen anderen Grund – und teilen ihre Schlussfolgerungen mit der Twitter-Welt.

Jeder, der die Oscars 2019 gesehen hat, kann sich mit Oprah Winfreys GIF identifizieren.



News: Bradley Cooper and Irina Shayk have broken up



Anybody who watched the Oscars: pic.twitter.com/AzWfhFbE5l — Media Critic (@critical_media) 7. Juni 2019

Lady Gagas mögliche Reaktionen auf die Trennung.



Lady Gaga checking Bradley Cooper’s relationship status online and seeing that he’s now single pic.twitter.com/PHQ23Ip5pn — Boston Gay Boy 🏳️‍🌈 (@BostonGayBoy) 7. Juni 2019

Bradley Cooper and Irina Shayk have officially split. pic.twitter.com/wFtaBKOU2D — Lady Gaga Charts (@charts_lady) 6. Juni 2019

Lady Gaga heading to Bradley Cooper’s house after hearing the break up news pic.twitter.com/Iyf8ttciLF — Kyla (@kylamartinyoung) 7. Juni 2019

Lady Gaga when hearing that Bradley Cooper and Irina shayk split.@ladygaga @theirishayk pic.twitter.com/LhDecU79Uo — Stella (@Decorlover12) 7. Juni 2019

Die Reaktion der Twitter-User auf die Nachricht der Trennung.





Twitter: Bradley Cooper and Irina Shayk have split up

Me: pic.twitter.com/rzt4V8D6O5 — Jordan frye (@jordan_frye) 7. Juni 2019

Dieser Nutzer zeigt, wie Lady Gaga nun zu Bradley Cooper gehen könnte.



Lady Gaga showing up to a newly single Bradley Cooper's house: pic.twitter.com/RVIsIJZrWY — Rob (@RealityRobbed) 7. Juni 2019

Reiner Zufall, dass jetzt sowohl Lady Gaga als auch Bradley Cooper single sind?



Bradley Cooper and Gaga are both single now. pic.twitter.com/laOK5JGwC2 — Bowser (@bowser_silva) 7. Juni 2019

Wenn man gerade Twitter aufmacht und herausfindet, dass Bradley Cooper endlich realisiert hat, dass Lady Gaga die Eine ist.



me logging into twitter this lovely evening and finding out bradley cooper has realized lady gaga is the one for him pic.twitter.com/onrCKWUHy2 — kaitelyn 🦋 (@kaitelyn_haynes) 7. Juni 2019

«Jetzt ist deine Chance – hol dir den Mann», motiviert diese Nutzerin Lady Gaga.



Lady gaga now is your moment . Get tha fella girl . https://t.co/GItigJOWPM — milliekirk (@milliekirk02) 7. Juni 2019

Trennung Irina Shayk und Bradley Cooper

Die innige Oscar-Performance von Lady Gaga und Bradley Cooper siehst du nochmals oben im Video.

(kao)