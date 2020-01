Laura schenkt dem Wendler sein Traumauto

«Hallo ihr Lieben. Ich bin gerade so aufgeregt. Ich habe seit einigen Wochen eine Überraschung für Michael geplant. Heute ist es soweit», erzählte Laura Müller am Donnerstagabend atemlos in ihrer Instagram-Story. Sie stehe kurz davor, «Michael etwas zu übergeben, dass er sich schon seit Monaten» wünsche.

Umfrage Wie findest du Lauras Geschenk an den Wendler? Mega herzig! Ich würde mich total freuen.

Naja, ich finde es ein bisschen übertrieben, aber das muss sie ja selber wissen.

Bescheuert! Sie soll das Geld lieber sparen, statt es gleich für Michael aus dem Fenster zu werfen.



Wenig später wird klar, dass es sich bei Michaels Geschenk um einen neuen Pick-up-Truck der Marke RAM handelt. Diesen liess Laura extra liefern. Das Präsent war eine Überraschung: Michael wusste nichts von seinem neuen Auto. Die 19-Jährige lockte ihn unter dem Vorwand, jemand habe den Briefkasten umgefahren, auf den Vorplatz seiner Villa in Florida.

«Weil ich dich so sehr liebe, Baby»

Als der Wendler dann das riesige Auto erblickte, wedelte Laura vielsagend mit dem dazugehörigen Schlüssel. Daraufhin dämmerte es dem Schlagersänger. «Schatz, das ist jetzt nicht dein Ernst, Schatz. Schatz, hör auf jetzt», stammelte der 47-Jährige.

Auf Wendlers Frage, wieso sie das mache, erwiderte Laura: «Weil ich dich so sehr liebe, Baby.» Was auffällt: Während sie innerhalb von 50 Sekunden ganze fünf Mal «Ich liebe dich» sagte, erwiderte ihr Angebeteter die drei Worte kein einziges Mal.

Laura verdient ihr Geld mit Insta und TV

Aktuell verdient Laura ihr Geld mit Influencen und Auftritten in TV-Shows. Ausserdem liess sie sich kürzlich für den «Playboy» ablichten, kam dabei sogar aufs Cover. Mit ihren Jobs scheint Laura inzwischen gutes Geld zu machen – schliesslich kostet der Truck, den sie gekauft hat, in den USA umgerechnet um die 43'000 Schweizer Franken.

Der Spiess dreht sich wohl langsam: Bis vor einem Jahr war Laura Müller noch eine ganz gewöhnliche Gymi-Schülerin. Inzwischen macht sie ihrem Freund nicht nur Punkto Berühmtheit Konkurrenz, sondern – wie es scheint – auch in Bezug aufs Einkommen.

Wie Laura ihrem Michael unter zahlreichen Liebesbekundungen den Truck schenkt, siehst du im Video oben.

(mim)