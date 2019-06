Lena Meyer-Landrut weint ihrer Beziehung nach

So aufgelöst wie in ihrem aktuellen Video hat man Lena Meyer-Landrut bislang nicht gesehen. Am Pfingstmontag postete die 28-Jährige einen Clip auf Insta, der ihren Fans ganze vier Minuten lang einen Einblick in ihr Seelenleben ermöglicht.

Unterlegt mit ruhigen Klavierklängen nimmt Lena auf einer Pianobank Platz und begrüsst ihre Fans mit einem simplen «Hi». Anschliessend stellt sich Lena selbst eine Frage: «Du hast so viel Zeit und Energie in dein Album gesteckt. Was davon hast du geliebt, und was davon war schwierig?»

«Ich dachte, es ist für immer»

Sie hätte «alles» daran geliebt, antwortet Lena sich selbst. Und schiebt nach: «Ich habe besonders die schweren Zeiten geliebt.» Wie schwer diese Zeiten für Lena waren, bekommt der IG-TV-Zuschauer direkt im Anschluss zu sehen.

In einer Rückblende, in der man die Musikerin während des Komponierens ihrer Ballade «Love» sieht, sitzt Lena völlig aufgelöst an einem Fenster. «Vielleicht trifft man ja nochmals jemanden, wo man das nochmal glaubt», sagt die Sängerin unter Tränen. Und fügt an: «Weil ich wirklich dachte, dass es für immer ist.»

Lena verarbeitet Liebes-Aus

Damit spricht Lena die Trennung von ihrem langjährigen Freund Max an. Die Beziehung des Paares ging während den Aufnahmen zu ihrem neuen Album «Only Love, L», das im April erschienen ist, in die Brüche – nach acht Jahren.

Und mit dem neuen Instagram-Video bestätigt die Sängerin nun, was einige vorab bereits geahnt hatten: Sie ist für das Liebes-Aus verantwortlich, da ihre Gefühle für Max nachliessen.

So singt sie in dem Track «Love»: «I should have known that love isn't always the same, don't wanna walk away, but I just can't stay.» («Ich hätte wissen müssen, dass Liebe nicht immer gleich ist, ich will nicht weggehen, aber ich kann einfach nicht bleiben.»)

Fortsetzung folgt

Habe man diese Entscheidung getroffen und durchgezogen, sei es befreiend, so Lena. Die Trennung von Max schmerze sie immer noch. «Es tut mir richtig leid, weil ich es ja nicht geplant habe», sagt sie in dem Instagram-Video.

Im Abspann wird mit dem Satz «To be continued» klar: Es wird nicht der einzige Einblick in die Arbeit an ihrem jüngsten Album sein.

Das emotionale Video von Lena Meyer-Landrut siehst du oben.

