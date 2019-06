Keine seiner Freundinnen war älter als 25

Leonardo DiCaprio (44) wird älter – was die Liebe betrifft, scheint er an Gleichaltrigen aber nicht interessiert zu sein. Auf Reddit macht eine Grafik (siehe Bildstrecke) die Runde, die enthüllt: Keine seiner acht Freundinnen war älter als 25. Denn spätestens als die Frauen an der Seite des Schauspielers die Mitte Zwanzig erreichten, zerbrach die Beziehung.

Umfrage Spielt für dich das Alter in der Liebe eine Rolle? Nein. Man kann sich nicht aussuchen, in wen man sich verliebt.

Mehr als zehn Jahre Differenz finde ich schon komisch.

Ja. Ich will nur mit jemandem zusammen sein, der auch in etwa mein Alter hat.



Nicht nur beim Alter scheint Leo ein Muster zu haben. Auch der Verlauf der Beziehungen spielt sich ähnlich ab.

Kennenlernen in Cannes

Seit 2011 scheint Cannes für Leo die Stadt der Liebe zu sein. Kurz nach der Trennung von Bar Refaeli bandelte er dort mit Blake Lively an. In den folgenden Jahren lernte er alle seine zukünftigen Freundinnen in Cannes kennen oder nahm sie zumindest zum Filmfestival mit.

Verschwiegenheit

Über sein Liebesleben spricht Leo nicht in der Öffentlichkeit. Auch seine Partnerinnen verlieren kein Wort darüber. Gerüchte halten sich hartnäckig, dass Frauen, die Leo daten, einen Vertrag unterschreiben müssen, der zu Verschwiegenheit verpflichtet – bis heute haben sich tatsächlich die meisten von ihnen kein einziges Mal über Leo geäussert.

Nur eine hat die Regel gebrochen

Die Einzige, die über ihre Zeit mit Leo gesprochen hat, ist Gisele Bündchen. Diese plauderte erst ganze 14 Jahre nach der Trennung aus dem Nähkästchen und verriet gegenüber «Porter» im Februar 2019, dass sie sich von Leo trennte, weil sie sich wünschte, «ihr Inneres zu ergründen» – während Leo lieber der Gleiche bleiben wollte.

Alle sieben Ex-Freundinnen sowie die Grafik zum Altersunterschied zwischen ihnen und Leonardo DiCaprio siehst du oben in der Bildstrecke.



(afa)