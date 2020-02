Prinz Harry (35) ist für seine letzten königlichen Aufgaben nach England zurückgekehrt. Er flog von Kanada aus mit einem normalen Passagierflugzeug nach London und fuhr danach mit dem Zug nach Edinburgh.

Dort hat er am Mittwoch an einer Konferenz der von ihm gestarteten Initiative Travalyst zum Thema Nachhaltigkeit im Tourismus gesprochen und wünschte, nur mit seinem Vornamen angesprochen zu werden. «Just call me Harry» («Nennt mich bitte nur noch Harry»), soll er vor seiner Rede gesagt haben.





🎥 Prince Harry has asked not to be called any of his royal titles. This is the moment he was introduced onstage as ‘Harry’ @LBC pic.twitter.com/xJ4xrAS4Ny