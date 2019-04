Liegt Lena Gercke da wirklich allein im Bett?

Lena Gercke (31) war letzte Woche in den Ferien in Finnland. Dabei teilte das deutsche Model viele Momente ihrer nordischen Reise auf Instagram: So postete sie Videos von einer Fahrt mit Schlittenhunden durch eine Winterlandschaft oder ein entspanntes Selfie aus dem Bett.

Umfrage Denkst du, es liegt Lenas neuer Freund neben ihr im Bett? Ja, ganz klar! Das ist bestimmt ihr neuer Freund.

Hm, es sieht zwar so aus, es muss ja aber nicht zwingend ihr neuer Freund sein.

Mein Gott, beruhigt euch. Die genannte «Gestalt» ist doch nur ein verwurschteltes Badtüechli.

Ich weiss es nicht.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Bei dem Schnappschuss aus dem Schlafzimmer wurden Fans jedoch stutzig: Es sieht so aus, als würde neben Lena noch jemand liegen, der sich die Schlafdecke über den Kopf gezogen hat. Fans munkeln, dass sich da jemand neben der 31-Jährigen versteckt hatte.

Ist Lena, die momentan offiziell single ist, vielleicht wieder verliebt? Während ihrer Reise erwähnte sie jedenfalls keine potenziellen Begleiter.

Das Foto mit der mysteriösen Deckensituation siehst du im Video.

(mim)