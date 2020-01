Lizzo verrät, was wirklich in ihrer Micro-Bag drin ist

Im November präsentierte Rapperin und Sängerin Lizzo (31) an den American Music Awards die wohl winzigste Tasche, die je über den roten Teppich spazieren geführt wurde. Das Internet liebte die putzige Sonderanfertigung des Luxuslabels Valentino: Spekulationen und Memes fluteten das Netz.

Umfrage Trägst du auch gern kleine Taschen? Schon – aber zumindest Handy und Portemonnaie müssen Platz haben.

Klaro, je kleiner desto besser!

Was noch toller ist: Gar keine Tasche.

Nö. Ich mag Taschen, die so gross sind, dass ich nichts darin finde.

Taschen sollten weder riesig noch winzig sein, sonst sind sie doch unnütz.



In einem Tiktok-Video (siehe oben) demonstriert die «Truth Hurts»-Interpretin nun anhand einer Micro-Bag des Designers Jacquemus, was tatsächlich in so einer kleinen Tasche Platz hat – und beweist damit mal wieder ihr Comedy-Talent.

Lizzo und ihre Micro-Valentino an den AMA.



(zen)