Wer ist Liam Hemsworths neue Flamme?

Anfang August gaben Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth ihr Ehe-Aus bekannt. Die Sängerin liess daraufhin nichts anbrennen, zeigte sich zunächst innig mit Bloggerin Kaitlynn Carter (31) und knutscht derzeit mit Sänger Cody Simpson (22). Liam hingegen verarbeitete die Trennung zurückgezogen in seiner Heimat Australien – mit Erfolg.

Ende Woche erwischten Paparazzi den 29-Jährigen Händchen haltend und eng umschlungen mit dem US-Serienstar Maddison Brown (22). Die beiden hatten laut «Daily Mail» ein Date in einem Restaurant im New Yorker Viertel West Village.

(Liebes-)Trunkener Liam

Liam schien dabei nicht nur trunken vor Liebe gewesen zu sein. Glaubt man Insidern, hat er in der Bar The Flower Shop etwas zu tief ins Glas geschaut. Und tatsächlich, auf den Fotos ist zu sehen, wie Liam seinen Kopf an Maddisons Brust lehnt und sie ihn liebevoll streichelt.

Auch tags darauf wurden die beiden zusammen in New York gesichtet – in einer Subway-Station und beim Lunchen. Eine ernste Beziehung sei es für Liam aber nicht, wie ein Insider «People» verrät. «Es ist alles noch frisch. Liam lässt es langsam angehen, aber er ist definitiv an ihr interessiert.»

Wer ist Maddison Brown eigentlich? Wir stellen sie vor:

Ihre Person

Am 23. April 1997 wurde Maddison Brown in Sydney geboren. Das Markenzeichen der 1,78 Meter grossen Schauspielerin: die roten Haare.

Ihre Wohnorte

Seit diesem Jahr lebt Maddison in Los Angeles, ihre Serie «Dynasty» wird in Atlanta gefilmt und ihr Zuhause ist Sydney. Das erzählte sie in der «Yahoo Australia's Build»-Serie. «Wir drehen von Juli bis April. Danach fliege ich sofort nach Hause nach Sydney».

Ihre Persönlichkeit

Gemäss besagtem Interview mit ist sie stur, direkt und heimatverbunden. Zumindest sagt dies ihr Sternzeichen. «Ich bin eine Stier-Sonne, ein Skorpion-Mond und eine aufgehende Jungfrau», so Maddison. «Stiere sind sehr stur und direkt. Man merkt sofort, wie wir uns fühlen und wo man bei uns steht. Und wir haben einen ausgeprägten Nestbautrieb.»

Ihr Beruf

In ihrer Schauspiel-Karriere steht die 22-Jährige noch am Anfang – obwohl sie bereits eine ganze Weile im Geschäft ist. Ihren ersten TV-Auftritt hatte sie mit sechs Jahren in «Go Big», ihre erste Kinorolle im 2015er Film «Strangerland» an der Seite von Nicole Kidman (52). Die Aufmerksamkeit rund um ihre Liaison mit Liam könnte ihr zusätzlich einen wichtigen Push geben.

Ihr Erfolg

Serien-Fans dürfte Maddison Brown bekannt sein. Die Australierin spielt in der CW-Serie «Dynasty» die zickige, aber auch liebevolle Kirby Anders. Eigentlich sprach Maddison für die Rolle der Hauptfigur Fallon Carrington vor, diese schnappt sich aber Elizabeth Gillies (26).

Ihre Einstellung zu Fame

Im «Vogue Australia»-Interview erklärte Brown: «Ich weiss nicht, ob sich jemand wirklich für eine Show casten lässt, nur weil er berühmt werden will.» Darüber habe Maddison selbst nicht viel nachgedacht, sie habe sich stets auf ihren Job konzentriert.

Ihre Gedanken zum Alter

Liam Hemsworth ist 29, Maddison gerade einmal 22 – zu stören scheint es sie nicht. Obwohl die Schauspielerin 2014 zu i-D.vice.com sagte: «Ich habe Probleme, mich mit Leuten in ihren späten 20ern und 30ern zu unterhalten. Der Altersunterschied ist zu gross.»

Ihre Tiere

Neben der Schauspielerei haben Liam und Maddison eine weitere Gemeinsamkeit: ihre Tierliebe. «Mein Hund, Australien und Essen», sind jene Dinge, die sie laut ihrem «Build»-Interview glücklich machen.

