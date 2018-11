Mariah Careys Zwillinge singen mit Mama ihren Hit

Kaum hängen die Lichterketten in den Innenstädten, kommt auch Mariah Careys grosser Hit wieder: «All I Want For Christmas Is You» ist unverzichtbarer Teil des Advents-Soundtracks, seit er im Jahr 1994 veröffentlicht wurde.

Umfrage Ist es schon Zeit für Weihnachtslieder? Immer. Ich liebe Weihnachten! Ich könnte Weihnachtslieder das ganze Jahr hören.

Jep. Ab November kann es für mich mit den Weihnachtsvorbereitungen losgehen.

Noch nicht ganz. Ich finde, Weihnachtslieder sind nur an den Festtagen angemessen.

Nein. Nie! Ich hasse Weihnachten mehr als der Grinch. Bleibt mir fern damit.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Auch Mariah Careys sieben Jahre alte Zwillinge Moroccan und Monroe – genannt Roc und Roe – singen mit: Sie haben die Background-Vocals zu «All I Want For Christmas Is You» bereits geübt, erklärt Mama Mariah stolz in ihrem neusten Post auf Instagram, der gerade die Runde macht.

Die nächste Carey-Generation kommt

Im Video sitzen die Kids auf der Rückbank des Autos und haben Weihnachtsmützen auf. Während die Nostalgie-geladenen Glöckchen aus den Auto-Boxen klingeln, stimmen die beiden zu Mariahs Kultsong ein. «Wir sind sehr aufgeregt!», so die Sängerin. «Es ist unser erstes Video – und es ist so festlich.»

«All I Want for Christmas Is You» bleibt also auch für die nächsten Generationen erhalten. Wie der Carey-Chor performt, siehst du oben im Video.

(don)