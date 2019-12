Roxette-Sängerin ist tot

Marie Fredriksson ist tot. Die Sängerin von Roxette wurde 61 Jahre alt. «Mit grosser Trauer müssen wir mitteilen, dass einer unserer grössten und beliebtesten Künstler verschwunden ist. Marie Fredriksson starb am Morgen des 9. Dezember an den Folgen ihrer früheren Krankheit», teilt Managerin Marie Dimberg in einer Medienmitteilung mit.

«All meine Liebe für dich und deine Familie. Die Dinge werden niemals die gleichen sein», wird Roxette-Kollege Per Gessle (60) zitiert.

Fredriksson litt an einem Hirntumor. 17 Jahre lang kämpfte sie gegen den Krebs, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Im Jahr 2016 hat Marie Fredriksson mitgeteilt, dass sie keine Live-Auftritte mehr wahrnehmen will.

«Listen To Your Heart» aus dem Jahr 1988.

Die Sängerin war mit Mikael Bolyos (62) verheiratet. Mit ihm hatte sie zwei Kinder.

Fredriksson wurde 1958 in Schweden geboren. 1986 tat sie sich mit Per Gessle zu Roxette zusammen. Die beiden verkauften mehr als 80 Millionen Platten.



«The Look», ebenfalls aus dem Jahr 1988.

