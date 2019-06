Rapperin will ihre Fans zu «Öko-Hotties» machen

US-Rapperin Megan Thee Stallion (23) will ihre Fans zu «Öko-Hotties» machen (Anmerkung: Megan nennt all ihre Fans Hotties). Auf ihren Social-Media-Kanälen hat sie am Wochenende sechs Tipps geteilt, auf die sie in einer Klima-Recherche gestossen ist und die sie «ab heute» umsetzen will.

Umfrage Achtest du darauf, deinen Alltag möglichst nachhaltig zu gestalten? Nein, das interessiert mich nicht.

Ja, das ist mir sehr wichtig. Ich gehe auch an jede Klimaschutz-Demo.

Ich probiere schon, möglichst umweltfreundlich zu leben. Ich reisse mir dafür aber kein Bein aus.

Ja, ich versuche stets, besser darin zu werden.

Bisher nicht. Mit Megans fünf Tipps werde ich das jetzt aber in Angriff nehmen.



«Wir müssen irgendwo anfangen», schreibt Meg dazu. Und bittet ihre Follower, die Umweltschutztipps in ihren Alltag zu integrieren, weiterzuverbreiten und zu vertiefen. «Wenn ihr bereits umweltfreundliche Hotties seid und euch bei diesem Thema auskennt, teilt euer Wissen in den Kommentaren!» Follower-Power, für einem guten Zweck genutzt.

(afa)