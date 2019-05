Trägt Meghan Weiss, ist es wichtig

Chic, aber einfach gestylt trat Herzogin Meghan am Mittwoch um 13.40 Uhr an der Seite ihres Mannes Prinz Harry (34) vor die wenigen zugelassenen Kameras und zeigte der Öffentlichkeit erstmals ihren ganzen Stolz: Söhnchen Archie Harrison Mountbatten-Windsor (heute 3 Tage alt).

Umfrage Hat dir Meghans After-Baby-Look gefallen? Ja, sehr sogar. Sie sah bezaubernd aus.

Ich fand das Kleid wirklich toll, aber die High Heels hätten nicht sein müssen.

Ihren Look fand ich zwei Tage nach der Geburt übertrieben. Viel zu gestylt.



Es war der erste Auftritt der 37-Jährigen, seit sie sich Mitte März aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Und für die Baby-Premiere entschied sich die Herzogin von Sussex für ein typisches Meghan-Outfit: ein weisses Trenchkleid der preisgekrönten britischen Designerin Grace Wales Bonner.

Sie liebt Trench-Kleider und Weiss

Die frisch gebackene Mutter hat eine Vorliebe für Mantelkleider, sie trug ähnliche Modelle bereits beim Commonwealth Youth Forum Event in London im April 2018, bei der Nelson Mandela Centenary Exhibition (ebenfalls in London) im Juli 2018 oder auf ihrer Royal-Tour in Neuseeland im Oktober vergangenen Jahres.

Doch abseits des typischen Schnittes sticht aufmerksamen Royal-Fans vor allem die Farbe von Meghans Kleid ins Auge. Die ehemalige Schauspielerin trägt bei besonderen Anlässen und wichtigen Ankündigungen nämlich tatsächlich immer Weiss – nicht nur gestern und bei der Hochzeit.

Den Fotobeweis für ihre Liebe zu den hellen Outfits und zu Mantelkleidern gibts oben im Video.



