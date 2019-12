Was Harry und Meghan in den Ferien so treiben

Dass Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) Weihnachten nicht auf dem Landsitz der britischen Königsfamilie in Sandringham feiern, gab das Paar bereits vor einiger Zeit bekannt. Zusammen mit Meghans Mutter Doria Ragland (63) ist die Familie nach Kanada gereist, um dort die Festtage zu verbringen.

«Sie geniessen die Warmherzigkeit des kanadischen Volkes und die Schönheit der Landschaft gemeinsam mit ihrem jungen Sohn», teilte eine Sprecherin des Palasts vergangene Woche in einem Statement mit.

Auszeit auf Vancouver Island

Bevor Meghan zu Harry nach London zog, lebte die frühere Schauspielerin sieben Jahre lang in der kanadischen Stadt Toronto. Wider Erwarten verbringt die Familie Weihnachten nun jedoch nicht in Meghans früherem Wohnort: Gemäss der «Daily Mail» haben sie sich auf Vancouver Island einquartiert.

Auf der Insel an der Westküste Kanadas sei das Paar unter anderem beim Wandern im Horth-Hill-Park gesichtet worden. «Und wir sehen Prinz Harry ab und zu joggen», verriet die Besitzerin eines lokalen Restaurants im Ort North Saanich der Zeitung.

Abreise wegen Prinz Philipp?

Auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau freut sich über den royalen Besuch. «Harry, Meghan und Archie, wir wünschen euch einen ruhigen Aufenthalt in Kanada. Ihr seid unsere Freunde und immer bei uns willkommen», schreibt er auf Twitter.

Prince Harry, Meghan, and Archie, we’re all wishing you a quiet and blessed stay in Canada. You’re among friends, and always welcome here.