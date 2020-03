Meghan und Harry werden in London gefeiert

Lange waren Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) mehrheitlich von der Bildfläche verschwunden. Nun, da das Paar kurz vor seinem Rücktritt als ranghohe Mitglieder der britischen Königsfamilie steht, ist die Agenda allerdings wieder prall gefüllt: In den letzten Tagen nahmen Meghan und Harry einen Termin nach dem anderen wahr.

Nachdem die beiden am Donnerstag zusammen als Gäste und Redner bei einer Preisverleihung anwesend waren, stattete Meghan am Freitag einer Londoner Schule überraschend einen Besuch ab. Sichtlich entspannt und gut gelaunt wohnte sie dem Unterricht bei und hielt vor den Schülern eine Ansprache zum Weltfrauentag am Sonntag.

«Meghan ist mein Idol»

Nur wenige Medienvertreter und Fotografen begleiteten Meghan beim Termin, der zuvor nicht öffentlich angekündigt war. «Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie ich mich zum diesjährigen Weltfrauentag engagieren möchte. Es war für mich unglaublich wichtig, Zeit mit den Frauen unserer Zukunft zu verbringen», erklärte Meghan das Engagement in ihrer Rede.

Sie sei stolz auf die Energie und den Aktivismus der jungen Leute, die sie an der Schule kennengelernt habe. «Denn nur so werden wir den positiven Einfluss auf unsere Welt sehen, den es heutzutage braucht», so die Herzogin weiter.

In a speech to pupils, she said: “I encourage and empower each of you to really stand in your truth, to stand for what is right - to continue to respect each other. For young men, to continue to value and appreciate the women in your lives, and also set the example...” pic.twitter.com/rKpRgGqBMM — Lizzie Robinson (@LizzieITV) March 7, 2020

Gemäss Medienberichten wurde Meghan, der in Grossbritannien oft grosse Kritik entgegenschlägt, von den Teenagern positiv in Empfang genommen. «Sie hat mir gezeigt, dass ich alles schaffen kann, was ich möchte», wird eine Schülerin auf Elle.com zitiert, «Meghan ist mein Idol».

Reisen sie bald wieder ab?

Am Samstagabend traten die Sussexes wieder gemeinsam auf – und wurden mit Standing Ovations willkommen geheissen. Bei einem Benefiz-Event in der Londoner Royal Albert Hall waren Meghan und Harry schliesslich auch kaum zu übersehen: Sie trug ein langes rotes Kleid, er seine Uniform. Die Veranstaltung war Harrys letztes Engagement in der Rolle als Kapitän-General der Königlichen Marine.

Wie britische Medien berichten, handelt es sich bei den Auftritten in den vergangenen Tagen ohnehin um die letzten, die das Paar im Namen der Krone wahrnimmt. Das, obwohl Meghan und Harrys Rücktritt erst per 1. April in Kraft treten wird. Wie viel Zeit die beiden in den kommenden Wochen überhaupt noch in Grossbritannien verbringen werden, bleibt somit offen.

(anh)