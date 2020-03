«Mehr Latein von ihm gelernt als vom Lehrer»

Mehr als 380 Millionen Mal wurden seine «Asterix»-Bände verkauft, sie sind in mehr als 100 Sprachen übersetzt worden: Dementsprechend gross und international ist die Trauer um Schöpfer Albert Uderzo, der 92-jährig an einem Herzinfarkt verstorben ist. Er sei im Schlaf von uns gegangen, teilte sein Schwiegersohn der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag mit. «Er war bereits mehrere Wochen lang sehr müde.»

Auf Twitter erinnern sich Hunderte an ihre Kindheits-Helden und nehmen in emotionalen Posts Abschied.

«Die spinnen im Himmel, wenn sie den nicht reinlassen», twittert etwa SRF-Moderatin Babara Bleisch.



#Uderzo ist tot. Die spinnen im Himmel, wenn sie den nicht reinlassen. Meine Jugend wär definitiv ärmer gewesen ohne die Abenteuer im kleinen gallischen Dorf. pic.twitter.com/RlPE5ifn1H — Bleisch (@BarbaraBleisch) March 24, 2020

Eine weitere Twitter-Userin bedankt sich «für viele lustige Stunden» mit einem Asterix-Gif.



😢

R.I.P. Albert #Uderzo

Deine Helden aus dem weltberühmten gallischen Dorf haben mein Kinderzimmer, meine Studiwohnung und später mein Familienleben bereichert. Danke für viele lustige Stunden.



Einer meiner Lieblingsbände: Asterix und Kleopatrahttps://t.co/UvkAKVcKHp pic.twitter.com/1DC00sxWFr — Manuela Seubert 🇪🇺 (@ManuelaSeubert) March 24, 2020

«Dignus est intrare!», zitiert dieser Twitterer aus einer «Asterix»-Geschichte – übersetzt: Er ist würdig, einzutreten. Und er fügt an: Von Uderzos Comics habe er mehr Latein gelernt und behalten als von seinem Lehrer.



Beim Teutates! Von seinem Comics hab ich mehr Latein gelernt und behalten als von meinem Lehrer.



Dignus est intrare!#Asterixhttps://t.co/Ax5vLaudmd — (((🕪ッTrue-Grrt (@helljaeger) March 24, 2020

Dank des französischen Zeichners haben sich offenbar einige überhaupt erst einen Latein-Wortschatz zugelegt.



Ciao Uderzo. Und danke für Kindheit & rudimentären Lateinwortschatz 💫 pic.twitter.com/QgDIokHr9o — David Hutzler (@hutzdav) March 24, 2020

«Meine Wohnung ist gerade ein gallisches Dorf gegen das Virus», schreibt ein weiterer Fan. «Danke Uderzo für alle deine Fantasie und Kreativität.»



Meine Wohnung ist gerade ein gallisches Dorf gegen das Virus. Danke Uderzo für alle deine Fantasie und Kreativität. Du warst Teil meiner Kindheit. #Rip — alf frommer (@alf_frommer) March 24, 2020

Viele Twitter-User lassen Uderzos legendäre Zeichnungen nochmals aufleben.



(kfi)