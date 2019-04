Mich Jagger meldet sich nach Herz-OP auf Twitter

Rolling Stones-Frontmann Mick Jagger ist erfolgreich am Herzen operiert worden. «Ich fühle mich jetzt viel besser», erklärte Jagger am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Er dankte seinen Fans für ihre Unterstützung und «allen Spitalmitarbeitern für ihre hervorragende Arbeit».

Thank you everyone for all your messages of support, I’m feeling much better now and on the mend - and also a huge thank you to all the hospital staff for doing a superb job.