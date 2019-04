Mick Jagger hat seine Herz-OP gut überstanden

Aufatmen für alle Fans: Mick Jagger wurde im New Yorker Presbyterian-Spital erfolgreich an der Herzklappe operiert und ist auf dem Weg der Besserung. Das berichtet «Billboard» und beruft sich dabei auf Freunde des Musikers.

Gemäss dem Onlineportal bewahrte die Operation den Rolling-Stones-Sänger vor einem grösseren Eingriff. Die kaputte Herzklappe von Jagger sei über eine Kanüle, die in einer grossen Arterie eingeführt worden war, repariert worden – ohne dabei den Brustkorb zu öffnen.

Erholung und Bettruhe

Es sei alles nach Plan verlaufen, dennoch müsse der 75-Jährige nun intensiv überwacht werden, um mögliche Komplikationen wie Nachblutungen auszuschliessen. Jagger erhole sich derzeit von der Operation und könne in wenigen Tagen sogar wieder das Spital verlassen. Dennoch braucht es noch viel Zeit, bis er wieder auf der Bühne stehen wird.

Vergangenen Samstag gaben der Musiker und die Band The Rolling Stones selbst bekannt, dass sie wegen Jaggers Gesundheitszustand ihre «No Filter»-Tour in den USA und Kanada verschieben. Auf Twitter schrieb Mick Jagger anschliessend an seine Fans:«Ich hasse es wirklich, euch so hängen zu lassen.»

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.