Kurz vor der Heirat gingen Miley und Liam bowlen

Obwohl schon lange und immer wieder spekuliert wurde, wann es endlich so weit sein wird, kam die Hochzeit von Miley Cyrus und Liam Hemsworth nun doch überraschend: Kurz vor Weihnachten hat sich das langjährige Paar das Jawort gegeben. Dies bestätigte die 26-jährige Sängerin am Mittwoch via Instagram.

Während Miley und Liam zurzeit wohl in Ruhe ihre ersten Tage als verheiratetes Paar geniessen, gratulieren Stars auf Social Media – und Insider plaudern aus, was sie über die Überraschungshochzeit wissen. Wir fassen zusammen, was bislang zur Eheschliessung bekannt ist.

Die Tage vor der Hochzeit

Während viele Paare kurz vor ihrer Hochzeit oft letzte Planungen bewältigen müssen, liessen es Miley und Liam entspannt angehen: Wie Dailymail.co.uk schreibt, besuchte das Paar wenige Tage vor der Feier eine Weinbar und liess das Date danach beim Bowlen ausklingen.

Liams Junggesellenabschied

Auch aus seinem Junggesellenabschied hat Liam keine grosse Sache gemacht. Ein Freund des 28-jährigen Schauspielers postete kurz vor der Hochzeit ein Foto des Männerabends und schrieb dazu: «Eine Dose Guinness und gute Gesellschaft. Kein schlechter Abend.»

Geheiratet wurde in Mileys Heimat

Die Feier, an der nur wenige Gäste anwesend waren, fand in Mileys Heimat statt: Im US-Bundesstaat Tennessee besitzt das Paar bereits seit einigen Jahren ein Haus. «Miley liebt ihr Zuhause in Tennessee. Sie hat sich sehr gefreut, dass die Zeremonie dort abgehalten wurde», sagte ein Insider gegenüber People.com.

Wieso im kleinen Rahmen?

Die intime Hochzeit sei eher spontan gewesen, verrät ein anderer Insider gegenüber Etonline.com. «Miley und Liam haben die Feier kurzfristig geplant und entschieden, dass sie keine üppige Hochzeit wollen.» Das Paar habe sich bewusst dafür entschieden, nur die wichtigsten Leute einzuladen.

Es wird fleissig gratuliert

Mit der Bestätigung der Eheschliessung liessen natürlich auch die Gratulationen nicht lange auf sich warten. Produzent Mark Ronson (43), der mit Miley kürzlich den Comeback-Song «Nothing Breaks Like a Heart» veröffentlichte, widmete dem Paar auf Instagram eine Akustikversion des Hochzeitsklassikers «Treulich geführt».

Schriftsteller Nicholas Sparks (52) gratuliert dem frisch verheirateten Paar via Twitter: «Das macht mich so glücklich.» Vor fast zehn Jahren lernten sich Miley und Liam bei den Dreharbeiten zur Verfilmung von Sparks' Bestseller «The Last Song» kennen.

Eine Timeline der Beziehung des frisch verheirateten Paars siehst du in der Bildstrecke oben.

