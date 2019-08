Mini-Rihanna hat ihren ersten Model-Job

Vor drei Wochen machte Ala'a Sky (7) das Internet mit ihrer Ähnlichkeit zu Pop-Star Rihanna (31) stutzig : Ein Selfie der Siebenjährigen wurde tausendfach geteilt – auch Rihanna selbst postete das Foto auf ihrem Instagram-Account.

Nun hat sich die US-Amerikanerin ihren ersten Model-Job geschnappt: Sie ist Marken-Botschafterin der Haarpflege-Marke The Mane Choice.

«Unendlich dankbar»

Die News verkündete ihre Mutter Bria auf dem Instagram-Account, den sie für ihre Tochter führt. «Sei bereit, das zu bekommen, was du gibst. Ich bin unendlich dankbar zu verkünden, dass ich die neue Marken-Botschafterin von The Mane Choice bin», so der Kommentar zu dem Insta-Post.

In dem dazugehörigen Video hat Ala'a zwei Shampoo-Flaschen in der Hand. Dazu macht sie einen kleinen Tanz und sagt lachend in die Kamera: «Ich kann es kaum erwarten, die auszuprobieren.»

Die Kooperation zwischen der Marke und Ala'a wird wahrscheinlich nicht der letzte Model-Auftrag der Siebenjährigen gewesen sein: In der Insta-Bio ihres Profils steht, dass Ala'a «für Auftritte und Zusammenarbeiten verfügbar» ist.

In einem Interview mit Theblast.com sagte ihre Mutter Bria zudem, dass ihre Tochter «liebend gern mit Fenty Beauty arbeiten würde, falls sich eine Möglichkeit ergibt». Fenty ist Rihannas eigene Kosmetikmarke.

In einem kürzlich veröffentlichten Insta-Beitrag kommentierte Ala'a, oder besser gesagt ihre Mutter: «#FentyKids x AlaaSkyy». Und fügte an, dass ein Mädchen ja wohl träumen dürfe.

Der Wunsch einer Zusammenarbeit mit Rihanna ist gar nicht so abwegig: Die Sängerin wurde schon selbst auf das Mädchen aufmerksam – und postete ebenfalls ein Bild von Ala'a auf ihrem Instagram-Profil. «Ich liess fast mein Handy fallen. Wie?», schrieb sie dazu. Der Beitrag hat bis jetzt 7,5 Millionen Likes gekriegt.

Im Video oben gibts den direkten Vergleich zwischen Rihanna und Ala'a – die Ähnlichkeit ist verblüffend.

