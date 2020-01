«Ich will eine Spenden-Plattform für Nacktbilder»

Am Wochenende startete die Influencerin Kaylen Ward (20) eine ungewöhnliche Spendenaktion im Kampf gegen die australischen Feuer: Jeder Person, die mindestens zehn Dollar an eine Hilfsorganisation gespendet und ihr einen Beweis davon zugesandt hatte, schickte sie ein Nacktfoto von sich zu. Die Aktion war ein voller Erfolg: Innerhalb von fünf Tagen kam gemäss der Amerikanerin etwa eine Million Franken zusammen.

Nun denkt sie über den nächsten Schritt nach. «Ich möchte das definitiv weiterführen und etwas Grösseres daraus machen», erklärte sie im Gespräch mit TMZ.com. Dafür hat sie schon eine konkrete Idee, wie sie dem Portal weiter erzählte: «Ich will eine Plattform gründen, auf der andere Girls ihre Nudes im Tausch gegen Spenden anbieten können.»

Sie verschickte schon zuvor Nudes gegen Geld

Gegenüber der australischen Ausgabe von «The Guardian» sagte Ward, dass sie bereits vor ihrem Spendenaufruf auf Twitter für Geld Nacktbilder von sich verschickt habe: «Ich habe eine loyale Fanbase, die regelmässig meinen Content kauft. So bezahle ich meine Rechnungen.»

Von der Aufmerksamkeit, die sie durch ihren Tweet bekommen habe, sei sie dennoch «überwältigt» gewesen: «Ich bin immer noch ein bisschen geschockt darüber, wie viel positives Feedback ich erhalten habe.»

«Meine Familie hat sich von mir abgewendet»

Dennoch seien nicht alle von der Aktion begeistert – allen voran ihr persönliches Umfeld. In einem Tweet schrieb sie: «Meine Familie hat sich von mir abgewendet, und der Typ, den ich mag, spricht nicht mehr mit mir.» Dennoch bereue sie nichts, Hauptsache, sie «rettet Koalas».

My IG got deactivated, my family disowned me, and the guy I like won’t talk to me all because of that tweet. But fuck it, save the koalas.