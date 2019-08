Kaitlynn feiert mit Miley im gleichen Club wie ihr Ex

An den MTV Video Music Awards am Montag hatte US-Popstar Miley Cyrus (26) ihren ersten öffentlichen Auftritt seit der Trennung von Schauspieler Liam Hemsworth (29). Nach der Verleihung ging sie gemeinsam mit ihrer angeblichen neuen Romanze Kaitlynn Carter (30) im New Yorker Club Up&Down feiern.

Dort trat das Schreckensszenario jedes frisch getrennten Paares ein: Den gleichen Club wie Cyrus und Carter besuchte kurz darauf auch Kaitlynns Ex Brody Jenner (36) gemeinsam mit seiner neuen Freundin Josie Canseco (22).

Brody und Carter haben sich erst kürzlich getrennt

Gemäss «Metro» betraten Jenner und Canseco den Club ungefähr 20 Minuten nach Cyrus und Carter. Ob Kaitlynn gewusst hatte, dass auch ihr Ex mit seiner neuen Freundin aufkreuzt, ist nicht bekannt – laut dem Portal blieben zumindest beide Pärchen im Club.

Die Trennung von Kaitlynn und Brody ist noch frisch: Die beiden verkündeten Anfang August, dass sie nach etwa knapp fünf Jahren Beziehung getrennte Wege gehen. Wenige Tage später verkündete auch Miley ihr Liebes-Aus von Liam.

Sind Kaitlynn und Miley offiziell zusammen?

Ob Miley und Kaitlynn nun wirklich zusammen sind, ist nach wie vor offen – die beiden haben dazu noch kein Statement abgegeben. Seit ihren Ferien in Italien Mitte August wurden sie aber oft miteinander gesehen – und zeigten sich dabei immer wieder kuschelnd oder küssend.

Vídeo de Miley en el backstage de los VMAs preparandose para su actuación. #VMAs pic.twitter.com/pEvdy3lRuK — Miley Cyrus Noticias (@NoticiasSmilers) August 27, 2019

Kaitlynn war auch backstage vor Mileys Auftritt an den VMAs – eine Kamera fing den Moment ein, als Kaitlynn Miley sanft über den Kopf streichelte. Ein Insider verriet gegenüber «Page Six» zudem, dass Miley und Kaitlynn Mitte August im Soho House in Hollywood «wie besessen waren und nicht die Hände voneinander lassen konnten». Es sei darum keine Frage, dass die beiden «definitiv zusammen sind».

(mim)