Meghan will unbedingt eine Marvel-Heldin spielen

Wann kommt die Herzogin nach England?

Umfrage Bist du auch «not amused» das Archie nicht mitreist? Ja, ich hätte mich so auf die Baby-Fotos gefreut.

Mir eigentlich egal. Ich bin nur gespannt auf Harry und Meghan.

Nein. Archie soll in Kanada bleiben.

Wer ist Archie?



Wann genau Meghan (38) in Grossbritannien landet, wird aus Sicherheitsgründen nicht verraten. Jedoch soll sie sich laut der «Daily Mail» Anfang dieser Woche ihrem Ehemann Prinz Harry (35) anschliessen, der bereits letzten Dienstag im Königreich eintraf.

Wie wird sie reisen?

Meghan wird voraussichtlich ohne Archie ins Vereinigte Königreich fliegen. Laut der «Times» wird ihr Sohn in Kanada bei der Nanny bleiben, während seine Eltern verschiedene Events besuchen.

Queen Elizabeth (93) soll laut der «Times» «sehr enttäuscht» sein, da sie seit Archies Geburt vor zehn Monaten wenig von ihrem Grossenkel mitbekommen hat.

Welche offiziellen Termine werden sie wahrnehmen?

Bevor Harry und Meghan am 31. März als ranghohe Mitglieder der Königsfamilie zurücktreten, wird sich das Paar in der aktuellen Woche regelmässig öffentlich zeigen. Der Auftakt der letzten royalen Auftritte ist für den 5. März mit den Endeavour Fund Awards geplant. Danach folgt jeden Tag ein weiterer Event.

Am 6. März wird der Prinz Lewis Hamilton (35) an die offizielle Eröffnung des Formel-eins-Erlebnisparks Silverstone Experience begleiten. Einen Tag später wird das Paar in der Royal Albert Hall für das Mountbatten Festival of Music zu sehen sein. Der Anlass wird durch Militärmusiker der royalen Marine begleitet.

Am 8. März tritt die Herzogin öffentlich am Internationalen Tag der Frau auf.

Am 9. März hat Queen Elizabeth zum Commonwealth-Gottesdienst eingeladen. Neben der Queen werden sich auch andere Familienmitglieder im Westminster Abbey einfinden. Gemäss Medienberichten vom Montag ist bestätigt, dass dies das letzte offizielle Engagement des Herzog und der Herzogin von Sussex sein wird.

Während ihrer Zeit in England wird Meghan höchstwahrscheinlich weitere private Treffen mit einer Vielzahl von Organisationen wahrnehmen. Neben dem National Theatre und ihrem Wohltätigkeitsverein für Tiere könnte sie sich mit dem Verband Commonwealth Universities und ihrer Smart Works Organisation treffen.

Plant Meghan ihr Schauspiel-Comeback?

Laut der «Sun» will Meghan in einem Film von Marvel mitspielen. Ihr Agent soll gesagt haben, dass es sie wieder zum Schauspielen ziehe und sie in einem Superheldenfilm mitspielen möchte. Er soll beauftragt worden sein, aktiv nach einem Marvel-Film für sie zu suchen.

Die Ex-Schauspielerin soll laut der «Daily Mail» bereits einen Voice-over-Deal mit Disney unterschrieben haben. Da Marvel zu Disney gehört, mache diese Verbindung den Weg für Meghan in einem Superhero-Film frei.



