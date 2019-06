Bella Thorne erhält prominente Unterstützung

Bella Thorne (21) hat am Wochenende Nacktbilder von sich auf Twitter veröffentlicht, um den Erpressungen eines Hackers entgegenzuwirken. Anfang Woche wurde die Schauspielerin von Whoopi Goldberg (63) in der TV-Show «The View» dafür verurteilt, dass sie die freizügigen Bilder von sich in der Cloud gespeichert hatte.

Darauf antwortete Bella in einer Insta-Story: «Dass du Mädchen dafür verurteilst, überhaupt erst Nacktfotos von sich zu machen, ist krank.» Dafür bekommt sie nun Zuspruch von Stars.

Promis sind auf Bellas Seite

Wie Bella in ihrem neusten Insta-Post schreibt, hat Zendaya (22) sie angerufen, um sicherzugehen, dass es ihr gut gehe. «Wir haben über unsere Generation gesprochen und darüber, dass wir Frauen uns wegen unseres Körpers nicht schlecht fühlen sollten», so Bella.

Auch Lucy Hale (30), Lily-Rose Depp (20) und Logan Paul (24) haben sich unter anderem bei der 21-Jährigen gemeldet und stehen hinter ihr. «Alles, was du brauchst, um mutig zu sein, ist Unterstützung», schreibt die Schauspielerin dazu.

Die 20 Minuten-Leserschaft ist sich beim Thema uneinig – und hat im Kommentarfeld heiss diskutiert.

Leserin Luna ist auf Whoopis Seite: «Schon immer wurde gesagt, man solle keine Nacktbilder von sich machen oder sie sogar weiterverschicken. Man kann nicht jedem trauen. Die Dame ist schlicht selbst schuld und naiv.»

Ali kommentiert: «Sehe ich anders. Das Problem ist unsere verklemmte Gesellschaft, die erst der Ursprung dafür ist, dass Leute sich für Nacktfotos schämen.»

Leser Alejandro stellt sich auf Bellas Seite: «Irgendetwas stimmt mit der Moral von so einigen Lesern nicht. Die einzige Person, die man kritisieren soll und muss, ist der Erpresser und nicht das Opfer.»

