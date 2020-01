Netflix-Schauspieler Harry Hains (27) gestorben

Harry Hains ist im Alter von 27 Jahren gestorben. Das gab seine Mutter Jane Badler auf Instagram bekannt. Der Australier hatte in der Netflix-Serie «The OA» und der amerikanischen Serie American Horror Story mitgewirkt. Nebst der Schauspielerei arbeitete er auch als Model und Musiker.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe



Beratung:

Dargebotene Hand, Tel. 143, (

Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, (

Kirchen (



Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils (

Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid (

Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ).

Die Todesursache ist noch unklar. Seine Mutter schreibt auf Instagram: «Am 7. Januar starb mein wunderbarer Sohn. Er war 27 und ihm lag die Welt zu Füssen. Leider kämpfte er mit einer psychischen Erkrankung und der Sucht. Ein strahlender Funke schien zu kurze Zeit hell. Ich werde dich, Harry, jeden Tag meines Lebens vermissen.»

Der in Melbourne geborene Hains lebte in London und New York. Zuletzt wohnte er jedoch in Los Angeles. Dort soll am Sonntag auch ein Gedenkanlass stattfinden.

(vro)