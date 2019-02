Ariana Grande ist die erfolgreichste Insta-Frau

Fünf Jahre lang war PewDiePie der unbestrittene Youtube-König. Keiner hatte mehr Follower. Am Wochenende ist nun aber eingetreten, was sich schon länger abgezeichnet hat T-Series , der Kanal einer in Mumbai ansässigen indischen Film- und Musikfirma, überholte ihn bei der Zahl der Follower. Allerdings nur für einige wenige Minuten. Dann lag PewDiePie dank der grosszügigen Unterstützung von Elon Musk wieder vorne. Der umtriebige US-Unternehmer präsentierte eine Ausgabe von PewDiePies «Meme Review» und verhalf so dem Youtuber, der mit bürgerlichem Namen Felix Kjellberg heisst, zu einem Follower-Schub. Am Dienstagvormittag stand das Duell übrigens bei etwa 87'242'000 Abonennten bei PewDiePie zu 87'119'000 Abonennten für T-Series.