Die Besucher der Bar Stonewall Inn in New York staunten an Silvester wohl nicht schlecht, als plötzlich Madonna am Mikrofon stand. Die Sängerin gab dort zum Jahreswechsel ein Überraschungskonzert – gemeinsam mit ihrem 13-jährigen Sohn David.

Anlass für Madonnas Auftritt war aber nicht nur das Feiern des neuen Jahres, sondern auch ihr politisches Engagement: Sie gedachte den Stonewall-Unruhen, die sich 2019 zum 50. Mal jähren. Der erste Aufstand gegen die Diskriminierung von Homosexuellen in den USA startete 1969 in der Stonewall-Inn-Bar.

Der Po fällt sofort auf

Für die anwesenden Fans performten Madonna und David «Like a Prayer» und ein Cover von Elvis Presleys «Can't Help Falling in Love». Die 60-Jährige sang, während ihr Sohn sie mit der Gitarre begleitete.

Videos vom Silvesterkonzert sorgen aktuell für Fragezeichen. Grund: Madonnas Hintern hat sich gewaltig verändert. Wo früher nichts auffällig war, sticht heute ein Po à la Kim Kardashian ins Auge. Auf Social Media stellen sich Fans nun die Frage: Hatte da ein Chirurg seine Hände im Spiel?

«Bitte sagt mir, dass Madonna in diesem Alter nicht noch ihren Hintern hat machen lassen.»



Please tell me Madonna didn’t get butt done at this age 😭 — BWill (@Bidza_B) 2. Januar 2019

«Was zur Hölle ist mit Madonnas Hintern los?»



What the hell is going on with Madonna's butt? — Juju 🇳🇬 (@jujuberunnin) 2. Januar 2019

«Wenn 2019 wirklich mit Madonna und Po-Implantaten beginnt, dann melde ich mich bis 2020 wieder ab.»



If we really start 2019 with Madonna and butt implants then I’ll meet y’all in 2020. — I AM (@UNCuse15) 2. Januar 2019

«Welche Sorte Squats hat Madonna denn gemacht?»



what type of squats madonna been doing?? — ouu mama ass stank (@johnayrichelle) 2. Januar 2019

Wie Madonna mit ihrem Sohn «Can't Help Falling In Love» singt, siehst du oben im Video – ihre Kehrseite ebenfalls.

(anh)