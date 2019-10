Nick Carter nimmt Fans mit zum Kaiserschnitt

Es sind äusserst intime Szenen, die Boygroup-Liebling Nick Carter (39) teilt. Die Geburt seines zweiten Kindes vor wenigen Tagen hat der Backstreet Boy mit seinem Smartphone aufgenommen und teilweise von Drittpersonen filmen lassen. Vom Anfang bis zum Ende.

Das Video zeigt, wie er und seine Frau Laura (36) sich von Sohn Odin (3) verabschieden und im Spital einchecken. Wie die werdende Mutter in den OP-Saal gefahren wird und der werdende Papi beruhigend auf sie einredet. Wie das Baby zum ersten Mal schreit und Nick überwältigt «she's alive» (sie lebt) ruft. Wie das Neugeborene in die Arme seines weinenden Mamis gelegt und von ihm innig geküsst wird.

Der Film endet mit einem ersten Familienbild und dem Namen sowie Geburtsdatum der Kleinen als Einblender: Saoirse Reign Carter, 2.10.19. Der Vorname ist aus dem Irischen und bedeutet Freiheit.

Acht Tage nach dem freudigen Ereignis veröffentlicht «Entertainment Tonight» nun das exklusive Video von der Geburt des jüngsten Carter-Familienmitglieds.

.@nickcarter is giving ET an exclusive look at the days leading up to their baby girl's arrival, inside the delivery room and meeting little Saoirse for the first time. https://t.co/jWHfRWMqQc