Nicki Minaj zieht sich aus dem Rap-Business zurück

Nicki Minaj dropt das Mikro. Die Nachricht schockiert Fans der Rapperin aus Queens: «Ich habe beschlossen, mich zurückzuziehen und eine Familie zu gründen. Ich weiss, dass ihr jetzt glücklich seid. An meine Fans, ehrt mich weiter bis zu meinem Tod, wenn ich in der Kiste liege, weil da niemand nach mir sieht. Ich liebe Euch für immer. »

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄