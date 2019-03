Dieser Netflix-Schwarm wird der neue He-Man

Nachdem der Teenie-Schwarm aus Florida Netflix erobert hat, gibt es ihn nun auch bald auf der Kinoleinwand zu sehen: Noah Centineo (22) wird den Spielzeughelden He-Man in der neuen Verfilmung von «Masters of the Universe» spielen. Zudem soll der Schauspieler noch dieses Jahr im neuen «Charlie's Angels»-Streifen zu sehen sein.

Das «Masters of the Universe»-Thema wurde schon einmal verfilmt: 1987 mit Dolph Lundgren. (Quelle: Youtube/kegorogers)

Bekannt wurde der 22-Jährige im Netflix-Film «To All the Boys I've Loved Before», in dem er den Schüler Peter Kavinsky spielt. Mit seiner Rolle verdrehte er Rom-Com-Fans den Kopf und wurde zum Shootingstar: Auf Instagram folgen dem Schauspieler mit italienischen und niederländischen Wurzeln zurzeit über 16 Millionen Menschen.

