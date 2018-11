«Weihnachten ist fast wie Sex – nur etwas häufiger»

Vor 18 Jahren grummelte der Grinch zum ersten und bislang letzten Mal von der Kinoleinwand, damals von Jim Carrey (56) «verkörpert». Universal hat nun Dr. Seuss' Story des Weihnachten verabscheuenden Grünlings erneut adaptiert, diesmal komplett computeranimiert von den «Despicable Me»-Machern.

Umfrage Wie stehst du so zu Weihnachten? Es gibt nichts Schöneres!

Schon schön, aber auch okay, wenn das Fest dann wieder durch ist.

Ein notwendiges Übel.

Ich hasse sie! Ich bin übrigens der Grinch.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Im englischsprachigen Original leiht Benedict Cumberbatch (42) dem Titel-Antihelden die Stimmbänder, für die deutsche Fassung hat sich Komiker, Autor, Musiker, Schauspieler und Regisseur Otto Waalkes (70) hinters Mikrofon geklemmt.

Wir haben den Kult-Friesen zum Interview getroffen – und zeigen dir oben das Video davon.

«Der Grinch» läuft am 29. November in den Deutschschweizer Kinos an (auch in der US-Fassung, übrigens).

Am Donnerstagabend fand die Vorpremiere des Films in den Zürcher Arena Cinemas statt. Wir waren dabei:

Otto posiert für Selfies an der Schweizer «Der Grinch»-Premiere



Hier ist der Trailer zur deutschen Synchronfassung. (Video: Universal Pictures)

(shy)