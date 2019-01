Otto gibt Globi, Pingu und Schellen-Ursli eine Stimme

Die meisten Schweizer wissen wohl, dass Kasperli die Züri-(Höngg-)schnurre von Jörg Schneider hat, Pingu trompetet statt spricht und Globi klingt wie Walter Andreas Müller. Kult-Komiker Otto Waalkes aber stammt aus dem Ostfriesland, also aus Deutschland und hat darum keine Ahnung von den Stimmen der Schweizer Fantasiefiguren.

Umfrage Hat Otto hier einen guten Job gemacht? Dafür, dass er die Figuren nicht kannte, auf jeden Fall.

Solide, würde ich sagen.

Ach was, schlussendlich klingt er doch sowieso fast immer wie Faultier Sid.

Hatte gerade keine Kopfhörer zur Hand (und/oder Speakers sind broken), darum habe ich nur die Untertitel gelesen und kann die Frage nicht beantworten.



Weil er aber als Hosentaschendrache Mushu in den «Mulan»-Filmen, als simpel gestricktes Faultier Sid in der «Ice Age»-Reihe und zuletzt als miesepetriger Weihnachtshasser in «Der Grinch» seit über 20 Jahren sehr erfolgreich fiktiven Geschöpfen seine Stimme leiht, dürfte der 70-Jährige kein Problem damit haben, Papa Moll und dessen Kollegen spontan zu synchronisieren.

Vor diese Herausforderung haben wir den Komiker, Musiker und Schauspieler oben im Video gestellt.



Und so klingt Otto Waalkes als Titel-Antiheld in «Der Grinch», der aktuell in den Deutschschweizer Kinos läuft. (Video: Universal Pictures)

(shy)