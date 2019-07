Outet sich Lil Nas X mit diesem Tweet?

Am letzten Junitag, am Ende des Pride-Monats, hat Lil Nas X einen Tweet abgesetzt. Zu einem Ausschnitt vom seinem neuen Video zum Song «C7osure» schreibt er: «Einige von euch wissen es schon, einigen ist es egal, einige werden nichts mehr von mir wissen wollen. Aber bevor dieser Monat endet, wünsche ich mir, dass ihr bei ‹C7osure› ganz genau hinhört.»

some of y’all already know, some of y’all don’t care, some of y’all not gone fwm no more. but before this month ends i want y’all to listen closely to c7osure. 🌈🤩✨ pic.twitter.com/O9krBLllqQ