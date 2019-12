«Outlander»-Star Jack Burns (14) tot aufgefunden

Er wurde bekannt durch seine Rolle in der Netflix-Serie «Outlander». Auch spielte Jack Burns in mehreren BBC-TV-Produktionen mit. Nun ist der 14-jährige Star tot. Der Schauspieler und Balletttänzer wurde am 1. Dezember leblos in seinem Haus im schottischen Greenock aufgefunden.

Das Tanzen gehörte zu Burns grössten Leidenschaften. Er besuchte die prestigeträchtige Elite-Ballettschule in Glasgow. Die Schule machte den Tod des Teenagers öffentlich. Sie schreibt auf ihrer Facebookseite: «Jack war eine Inspiration für alle bei Elite und hat die Herzen aller berührt, die das Vergnügen hatten, seit 2012 mit ihm zu arbeiten und zu tanzen. Wir und die ganze Familie und Freunde von Jack sind völlig am Boden zerstört und haben keine Worte oder Antworten für das Geschehene.»

Todesursache noch unklar

Seine Fans rätseln über die Todesursache, die aktuell nicht bekannt ist, wie der britische «Daily Star»berichtet.

Jack Burns hinterlässt seine Mutter Karen, seinen Vater Robert und seinen Bruder Rory. Seine Beerdigung findet am Donnerstag, 12. Dezember an seinem Wohnort in Greenock statt.

