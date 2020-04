Packt Meghan für 1,2 Millionen Franken aus?

Obwohl es vergangene Woche noch hiess, dass Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle nichts tun würden, dass der britischen Königsfamilie schaden könnte, steht nun ein Enthüllungsinterview im Raum. Gemäss britischen Medien soll man Meghan Markle rund eine Million Pfund (1,2 Millionen Franken) geboten haben, um in einem amerikanischen TV-Sender über den Rückzug aus dem Königshaus zu sprechen.

Umfrage Was hältst du von Meghans und Harrys Rückzug? Ich habe vollstes Verständnis für den Entscheid.

Gehts noch? Meghan wusste ja, worauf sie sich da einlässt.

Nicht viel. Mir tut vor allem die Queen leid.

Okay, sollen sie. Aber dass sie die Königsfamilie nicht informiert haben, geht gar nicht.

Mir ist das egal, schnuppe und total wurst.

Bisher seien mehrere Sender im Gespräch. Neben Ellen DeGeneres soll auch Oprah Winfrey als grosser Favorit gelten. Angesetzt ist das Interview nach dem Ende der Coronakrise. Das behauptet zumindest der «Daily Star» – und die britischen Medien spekulieren bereits wild.

«Grösstes TV-Ereignis seit Dianas Enthüllungsgespräch»

Wie Insider berichten, sollen Harry und Meghan das Angebot «ernsthaft in Erwägung ziehen». Doch dem Paar soll es dabei nicht um das Geld gehen. Wie die Quelle weiter sagt, wolle Meghan die gesamte Gage spenden. Voraussichtlich im Gesundheitswesen. Nach dem «Megxit» hat vor allem Meghan seitens der Öffentlichkeit einiges Einstecken müssen. So wurde ihr etwa vorgeworfen, dass sie Harry dazu gebracht habe, England im Stich zu lassen.

Für das Interview soll das Paar auch private Einblicke aus ihrem neuen zu Hause geben und den Kameras erlauben, ihr Haus- und Familienleben zu filmen. Was Meghan Markle im Falle eines Interviews genau auspackt, bleibt offen. Eine Quelle verrät nur so viel: «Es wird das am meisten erwartete globale TV-Interview-Ereignis seit Dianas berühmtem Enthüllungsgespräch mit Martin Bashir.»

(juu)