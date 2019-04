Bei Totenwache für Nipsey Hussle bricht Panik aus

Zwischen 300 und 400 Menschen kamen am Montagabend vor einem Modegeschäft in Los Angeles zusammen, um am Tatort, wo US-Rapper Nipsey Hussle erschossen worden war, Abschied zu nehmen. Dabei kam es zu einem tragischen Zwischenfall.

Wie ein Augenzeuge der «Los Angeles Times» berichtet, machten Gerüchte über eine Schiesserei die Runde, die unter den Trauernden Panik auslöste. Mehrere Menschen seien niedergetrampelt worden. Schüsse seien gemäss der Twitter-Seite des Los Angeles Police Departments aber nicht gefallen.

Our men and women are on scene and making every effort to protect everyone in attendance at the Nipsey Hussle vigil.



Reports of shots fired at the vigil do not appear to be accurate. We do have injured in the chaos and are attempting to restore order. — LAPD HQ (@LAPDHQ) 2. April 2019

Trauergast mit Stichverletzung

Rund ein Dutzend Menschen seien an Ort und Stelle behandelt worden – unter anderem aufgrund von verstauchten Knöcheln. Eine Person musste ins Spital gebracht werden, wie Polizeichef Michel Moor auf Twitter unter Berufung auf einen vorläufigen Bericht der Feuerwehr schreibt.

Informally initial report by LA Fire identifying 12 treated at scene, one transported. No clear nature of that injury. Many treated on scene for sprained ankles. — Chief Michel Moore (@LAPDChiefMoore) 2. April 2019

Zudem wurde eine Person laut Apnews.com von einem Auto angefahren, ein weiterer Trauergast habe eine Stichverletzung von einer Glasscherbe davongetragen – es sei aber bislang nicht klar, ob er von jemandem verletzt wurde oder sich die Wunde selbst zugefügt hat.

Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

US-Rapper Nipsey Hussle, der mit bürgerlichem Namen Ermias Asghedom hiess, wurde am Sonntag vor dem Modegeschäft in Los Angeles aus nächster Nähe erschossen. Gang-Rivalitäten stehen im Fokus der Ermittlungen, wie die «Los Angeles Times» am Sonntag schrieb.

Laut dem Autopsie-Berichte, der am Montag vom Gerichtsmediziner des Los Angeles County veröffentlicht wurde, trafen den Musiker die tödlichen Kugeln sowohl im Kopf als auch im Oberkörper. Nach der Tat sei der Schütze mit einem Fluchtwagen davongefahren.

Die Ermittler haben inzwischen ein Foto des Hauptverdächtigen Eric Holder veröffentlicht. Dieser sei weiterhin auf der Flucht. Auf Twitter bittet die Polizei von Los Angeles daher um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Eric Holder is wanted for Homicide in the shooting of Nipsey Hussle. He was last seen in a 2016 white 4 door Chevy Cruze CA license plate 7RJD742. Anyone with information related to his whereabouts or this deadly shooting is urged to contact South Bureau Homicide at 323-786-5100 pic.twitter.com/3pX4fbezDs — LAPD HQ (@LAPDHQ) 2. April 2019

Zusammenarbeit mit der Polizei

Tragisch: Anfang der Woche hatte Nipsey Hussle einen Termin bei der örtlichen Polizei. Seit drei Monaten war der Rapper in Gesprächen mit zwei hochrangigen Beamten, um über Lösungen im Kampf gegen die zunehmenden Gang-Konflikte zu sprechen.

«Ich bin sehr traurig. Ich wünschte, wir hätten das Treffen schon vergangenen Freitag gehabt. Ich denke, er hätte sich über die vielen Möglichkeiten gefreut», erklärt einer der Polizisten gegenüber TMZ.com.

Das Meeting hätte zum Andenken an den Musiker nun mit Familienmitgliedern stattfinden sollen, es wurde aber kurzfristig verschoben.

