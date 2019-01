Paris erlitt wegen Jackson-Doku Zusammenbruch

Noch zu seinen Lebzeiten gab es immer wieder Gerüchte, Michael Jackson habe minderjährige Buben missbraucht. Spekulationen, unter denen besonders seine Tochter Paris Jackson litt. Die neue Dokumentation «Leaving Neverland», in der ihrem 2009 verstorbenen Vater erneut Missbrauch vorgeworfen wird, hat die 20-Jährige nun wieder mit den Traumata aus der Vergangenheit konfrontiert. Laut der «Sun» ist sie «komplett zusammengebrochen».

Umfrage Bist du ein Fan von Paris Jackson? Absolut. Sie ist grossartig.

Ich folge ihr auf Instagram, aber ein Fan bin ich nicht.

Nein, aber ihren Vater fand ich toll.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

In dem vierstündigen Film von Regisseur Don Reed (55), der am Freitag am Sundance Film Festival Premiere feierte, behaupten die heute 36 und 40 Jahre alten Wade Robson und James Safechuck, vom King of Pop in den 80er-Jahren über Jahre hinweg sexuell missbraucht worden zu sein.

Mit den neuen Anschuldigungen könne Paris nicht umgehen und habe sich laut der britischen Zeitung, die sich auf einen namentlich nicht genannten Freund der 20-Jährigen bezieht, in eine Klinik einweisen lassen. Sie soll nach der Veröffentlichung der Dokumentation «am Boden zerstört» und «völlig verzweifelt» gewesen sein. Mitte Januar zog sich Paris zurück, auch von den sozialen Medien, um sich ihrer «psychischen und physischen Gesundheit» zu widmen.

Was ihr angeblich enger Freund sonst noch verrät und wie es Paris Jackson geht, erfährst du oben im Video.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro7/Sat1.

(kao)