Paris Jackson findet Schweizer Geld «pretty»

Zehn Sekunden lang filmt Paris Jackson (21) mit ihrer Handykamera eine Schweizer Zwanziger- und Zehnernote, wendet sie einmal in der Hand, um sie ihren 3,5 Millionen Insta-Followern von beiden Seiten zu zeigen.

Jackson selbst sagt im Video nichts. Sie ist aber angetan vom Design des Schweizer Geldes. «So prettyyyyy», schreibt sie. Eine Lautsprecherdurchsage, die im kurzen Clip zu hören ist, verrät, wo die Tochter von Popikone Michael Jackson die Szene aufgenommen hat: Im Transferzug zum Dock E am Flughafen Zürich.

Weshalb Paris in der Schweiz unterwegs ist, ist nicht klar. Gut möglich, dass sie die Art Basel besuchen wird. Die grösste Kunstmesse der Welt zieht jedes Jahr viel Prominenz aus dem Ausland an.

US-Designer und Off-White-Gründer Virgil Abloh (38) ist einer der ersten Stars, der bereits in Basel eingetroffen ist. Er war am Mittwoch im Vitra Design Museum in Weil am Rhein unterwegs und stellte bei einem Podiumsgespräch seine neuen Entwürfe für die legendäre Interior-Marke vor.

(fim)