Pharrell findet seinen eigenen Hit sexistisch

2013 veröffentlichten die US-Musiker Pharrell Williams (46), Robin Thicke (42) und T.I. (39) den Song «Blurred Lines». In dem Track singen die Musiker darüber, wie sie eine Frau zum Sex überreden möchten – und deuten an, dass das Verlangen nach Intimität erst nicht auf Gegenseitigkeit beruht.

Umfrage Wie findest du den Song «Blurred Lines»? Ich fand ihn immer super groovy – ich habe aber auch nie auf den Songtext gehört.

Er hat mir nie wirklich gefallen – und seit ich mal den Lyrics gecheckt habe, erst recht nicht.

Nein, ich fand dieses Lied schon immer ganz schlimm.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

«Ich weiss, du willst es. Du bist ein gutes Mädchen, ich kann dich nicht einfach gehen lassen», lautet ein Teil der Lyrics.

Der Song sorgte für Aufruhr: Kritiker gaben zu bedenken, dass das Lied sexuelle Nötigung und Gewalt an Frauen verharmlose. In einem Interview mit der «GQ» hat sich nun Pharrell zur Kritik geäussert. Er zeigt sich reuevoll – und spricht von einem grundsätzlichen Wandel in der Sicht auf seine Arbeit.

«Ich schäme mich für einige meiner alten Songs»

«Einige meiner alten Songs würde ich heute niemals so schreiben oder singen. Ich schäme mich für einige», so der 46-Jährige. Es habe einige Zeit und persönliche Entwicklung gebraucht, um das zu realisieren. Ausschlaggebend war die Kritik an «Blurred Lines».

«Dass ‹Blurred Lines› Vergewaltigungen verharmlosen soll, habe ich zunächst nicht verstanden. Schliesslich fanden auch einige Frauen den Song gut.» Doch die Diskussion riss nicht ab. «Plötzlich realisierte ich, dass es wirklich Männer gibt, die das gleiche Vokabular wie wir im Song brauchen, wenn sie Frauen misshandeln», sagt Pharrell.

Diese Erkenntnis hat ihn umgehauen

Es spiele dabei keine Rolle, dass er selber ein solches Verhalten nicht unterstütze – es zähle nur, «wie es das Leben von Frauen beeinflusst»: «Ich begriff, was wirklich in ‹Blurred Lines› gesagt wird – und was das bei anderen anrichten kann.»

Pharrell weiter: «Ich habe realisiert, dass wir in einer chauvinistischen Kultur leben, in der einige Gruppierungen immer noch das Gefühl haben, sie seien anderen überlegen.» Er habe nicht gecheckt, dass die Lyrics in seinen Songs diese Ansichten stützten: «Als ich das erkannt habe, hat es mich umgehauen.»

Das Musikvideo zu «Blurred Lines». In der ursprünglichen Version waren die drei Models bis auf den Slip völlig unbekleidet. Das Video sorgte damit ebenfalls für Aufruhr – weil es Frauen deutlich objektivierte.



(Video: Youtube/Robin Thicke)

(mim)