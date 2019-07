Pietro Lombardi hat sich verknallt

Der deutsche Musiker Pietro Lombardi (27) dreht gerade auf Ibiza das Musikvideo zu seiner neuen Single «Macarena». Beim Dreh hat es auch gefunkt – zumindest erzählt das Pietro in einer Instagram-Story, als er die beim Video mitwirkenden Models filmte.

«In diese Frau hier habe ich mich ein bisschen verliebt», sagte der 27-Jährige am Mittwoch in die Kamera und zeigte dabei mit den Zeigefinger auf eine von drei Frauen.

Welche der drei Pietro gemeint hat, lässt sich nicht klar feststellen. Gemäss seiner Geste wird es am ehesten die Frau ganz rechts im Bild sein: Eine Brünette in einem weissen Kleid. Wer sie ist, weiss man ebenfalls nicht: Auf Instagram war sie noch nie an seiner Seite zu sehen.

«Schatz bleib hier!»

Die Romanze scheint aber einen kleinen Haken zu haben, wie Pietro in der Story weiter sagt – denn: «Sie will nichts von mir. Traurig.» Aber: Während er die ernüchternden Worte in die Handy-Kamera sagt, hat er ein neckisches Lächeln auf den Lippen – und die Unbekannte schickt ihm mit der Hand einen Luftkuss zu. War das vielleicht ein kleiner Spass unter frisch Verliebten?

Einen Tag später stellte Pietro dann noch eine weitere Story online, die ein Flugzeug am Himmel zeigt, das davon fliegt. Dazu schrie er: «Schatz, bleib hier!»

Seit drei Jahren keine neue Freundin

Seit der Trennung von seiner Ex-Frau Sarah (26) vor drei Jahren hatte er offiziell keine neue Freundin an seiner Seite.

Vergangenen Februar ging aber das Gerücht rum, dass es zwischen Lombardi und der entthronten Ex-Miss-Schweiz Jastina Doreen Riederer (20) gefunkt hätte. Das Lustige: Kennengelernt haben sich die beiden ebenfalls bei einem Musikvideo-Dreh zu einem von Pietros Song, «Nur ein Tanz». Der Sänger dementierte die Romanze aber wenig später.

