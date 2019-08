Pinks Privatjet geht in Flammen auf

Pink befindet sich zurzeit mitten in ihrer «Beautiful Trauma»-Tournee, die sie im März 2018 gestartet hat. Am Montagabend trat die 39-Jährige in Oslo auf. Zu diesem Zeitpunkt konnte sie nicht ahnen, was am Tag danach geschehen sollte.

Umfrage Warst du schon an einem Konzert von Pink? Nein, will ich aber unbedingt mal.

Klar! Ich singe jedes Wort mit!

Nein, nicht mein Stil.

Ich bin mir nicht sicher. Als Kind vielleicht.

Ja, muss aber nicht nochmal sein.



Wie Dailymail.co.uk berichtet, soll Pinks Privatjet, in dem sich ihr Manager und sieben Mitglieder ihrer Tournee-Crew befanden, nach einer Notladung Feuer gefangen haben. «Pink selbst war nicht an Bord», so Kristin Svendsen, Pinks Sprecherin in Norwegen.

Die Passagiere mussten geborgen werden – und überlebten die Bruchlandung unversehrt. Der Jet habe bereits in der Luft Feuer gefangen, was letztlich zur Notlage führte.

Die Bilder vom Flugzeug und weitere Infos zum Absturz gibts oben im Video.

Vergangene Woche war die US-Sängerin in der Schweiz und trat im Zürcher Letzigrund-Stadion auf. Zuvor stattete sie auch dem Erlebnisbauernhof Jucker Farm einen Besuch ab – und zeigte sich begeistert.

(afa)