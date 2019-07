Meghan ist erstmals mit Archie unterwegs

Am Mittwoch fand im Billingbear Polo Club in Berkshire im Westen von London das traditionelle jährliche Charity-Turnier statt. Mit dabei auf den Pferden und dem Spielfeld: die Prinzen Harry (34) und William (36).

Umfrage Schon mal Polo gespielt? Ja, eh.

Nein, aber ich würde gern!

Nein und ich habs nicht vor.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Viel mehr Aufmerksamkeit dürften aber deren Ehefrauen, die Herzoginnen Meghan (37) und Kate (37), auf sich gezogen haben. Die kümmerten sich am Spielfeldrand nämlich um ihre Jüngsten: Meghan kam mit Baby Archie im Arm, Kate hatte mit dem einjährigen Louis ganz schön zu tun.

Premiere für Archie

Für Archie und Meghan ist es der erste gemeinsame Auftritt, der nicht offiziell angekündigt und begleitet wurde. Am Samstag wurde der zwei Monate alte Bub getauft.

Die Bilder vom Turnier gibts oben. Und an der Stelle möchten wir noch den offiziellen Namen des Events teilen: Es handelt sich um den King Power Royal Charity Polo Day for the Vichai Srivaddhanaprabha Memorial Trophy.



Bei Trooping the Colour hatte die Herzogin ihren ersten offiziellen Auftritt seit der Babypause. (Video: Tamedia)

(fim)