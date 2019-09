Pornostar Jessica Jaymes (43) ist tot

US-Pornostar Jessica Jaymes ist tot. Ein Freund hatte die 43-Jährige am Dienstagnachmittag bewusstlos in ihrem Haus in San Fernando Valley nördlich von Los Angeles gefunden und den Notruf alarmiert.

Medienberichten zufolge blieben die Rettungsmassnahmen erfolglos. Sie wurde noch vor Ort für tot erklärt. Die Todesursache ist unklar und wird untersucht.

In über 200 Sexfilmen mitgespielt

Wie das Promi-Magazin «TMZ» schreibt, wurden verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente bei ihr gefunden. Jaymes soll zudem unter Krampfanfällen gelitten haben.

2002 begann Jaymes Soft-Pornos zu drehen. Ihren grossen Durchbruch hatte sie 2004, als Hustler sie unter Vertrag nahm. Der Pornostar soll während ihrer Karriere in über 200 Sexfilmen mitgespielt haben. Noch letzte Woche war Jaymes in den Ferien. Auf Instagram hielt sie ihre über 900'000 Follower auf dem Laufenden.

(mon)