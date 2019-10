Post Malone lässt es im Club 50'000 Dollar regnen

US-Rapper Post Malone (24) gab am Wochenende ein Konzert im 24-Stunden-Club E11Even in Miami – und beschenkte seine Fans während des Gigs mit 50'000 Dollar. In Cash. Das berichtet unter anderem die «Daily Mail».

Umfrage Wie hättest du auf den 50'000-Dollar-Geldregen von Malone im Club reagiert? Na, wie wohl?! Ich hätte mich bis auf die Unterwäsche ausgezogen, um mit meinen Kleidern so viel wie möglich des Cashs zusammenzuschaufeln.

Gleich, wie wenn es an Konzerten Girlanden, Konfetti oder Glitzer regnet: Ich hätte versucht, mir einen der Fötzel zu schnappen.

Das hätte mich nicht interessiert und ich hätte einfach weitergetanzt – wegen ein paar Ein-Dollar-Nötlis krieche ich nicht am Boden rum.



Ein Video vom Auftritt zeigt, wie der Rapper eine Kühltasche zur Bühne trägt, die bis zum Rand mit 1-Dollar-Notenbündeln gefüllt ist. Anschliessend schmeisst er während seiner Performance das Geld bündelweise ins Publikum.

Regelmässig bestellte er Kisten voller Bud Light

Wie ein Insider gegenüber Pagesix.com sagt, war der Rapper morgens um 2 Uhr gemeinsam mit seinem gesamten Team im E11Even eingetroffen. Dann habe er seine Hits «Rockstar», «Psycho» und «White Iverson» performt – und die Geldscheine verteilt.

«Er und seine Crew hätten nicht netter sein können. Malone trank von Bierbongs und gab die sogar im Publikum rum», so die Quelle gegenüber dem Magazin. Auch habe er regelmässig Kisten mit Bud Light für sich und seine Freunde bestellt.

Nach drei Stunden im Club verliess er die Party

Um 5 Uhr hätten er und sein Team die Party dann wieder verlassen. Den gleichen Party-Move tätigte der Rapper gemäss einem anderen Informanten von Pagesix.com bereits vor einer Woche in einem New Yorker Stripclub: «Er liess 50'000 Dollar runterregnen. Und er spielte mit den Tänzerinnen Strip Beer Pong. Kurz darauf flog Unterwäsche.»



Im Video oben siehst du, wie der Rapper das Geld ins feiernde Publikum katapultiert.



(mim)