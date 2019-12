Hier verlässt Prinz Philip das Spital

Aufatmen bei den Royals: Prinz Philip konnte das Spital heute am Dienstagmorgen verlassen. Der Duke of Edinburgh ist nun auf dem Weg nach Sandringham, rund drei Stunden nörlich von London, wo die Königsfamilie sich aufhält, um dort ihre Weihnachtsferien zu verbringen. Das berichtet der britische «Mirror»

Prince Philip left via a secluded side door of the King Edward VII's hospital in central London shortly before 9am https://t.co/JfRL6OVvQc pic.twitter.com/7MVnb9nBv6 — Daily Mirror (@DailyMirror) December 24, 2019



Prinz Philip verbrachte vier Tage im Spital

In Anzug und Krawatte bestieg er sein Auto, begleitet von Security-Mitarbeitern des Buckingham-Palasts. Der Ehemann der Queen ist am Freitag ins Spital gebracht worden. Es handle sich um eine Vorsichtsmassnahme zur Behandlung und Beobachtung einer bestehenden Erkrankung, teilte der Buckingham-Palast in London mit. Welche Krankheit in der Medienmitteilung des Palastes gemeint ist, bleibt offen.

Prinz Philip zog sich 2017 aus der Öffentlichkeit zurück. Im Mai dieses Jahres hatte er seinen letzten öffentlichen Auftritt, als er bei der Hochzeit von Lady Gabriella Windsor und Thomas Kingston auftrat.



(leg)