Das darfst du (nicht), wenn du Prinz William triffst

Das WEF zieht diese Woche wieder die Spitzenkräfte aus Wirtschaft und Politik in die Schweiz. Unter den Gästen: Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (64), der frühere US-Vizepräsident Al Gore (70) oder Bundespräsident Ueli Maurer (68). Am Dienstag und Mittwoch beehrt mit Prinz William auch hoher Besuch aus dem britischen Königshaus die Bündner Bergstadt.

In Davos wird der Enkel der Queen am 22. Januar um 14.15 Uhr den 92-jährigen Sir David Attenborough interviewen und mit ihm über seine langjährige Arbeit als Forscher und die Bedeutung der Naturwelt sprechen.

